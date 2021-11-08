Хоккеист из Кузбасса побил рекорд американского клуба НХЛ

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обновил клубное достижение результативности среди новичков.

В очередном матче регулярного чемпионата «Миннесота Уайлд» играла в Питтсбурге с «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась в пользу гостей - 5:4, вырвавших победу в серии буллитов. При этом «Пингвинз» вели со счётом 4:2 по ходу игры, а сравнять счет миннесотцы сумели за три секунды до финальной сирены.

Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча.

Россиянин забросил вторую шайбу в сезоне, а также сделал голевую передачу и реализовал буллит.

По данным статистики, Капризов провел на льду 22 минуты 39 секунд, это лучший показатель среди нападающих «Уайлд». Он также нанес 5 бросков в створ ворот и применил один силовой прием.

Всего на счету Капризова за два чемпионата НХЛ 60 (29+31) баллов в 65 матчах. Предыдущим рекордсменом «Миннесота Уайлд» был Мариан Габорик, которому потребовалось 93 матча, чтобы набрать те же 60 баллов.

После десяти проведенных матчей команда Капризова занимает второе место в Центральном дивизионе, имея 14 набранных очков.

Напомним, ччто Кирилл не очень удачно для форварда начал нынешний чемпионат НХЛ – он не мог забить в восьми матчах кряду. Но в девятой игре голевая засуха у нашего земляка закончилась, забил он и в следующей встрече. Сам Капризов прокомментировал ситуацию так:

- Как мы говорим в России, иногда нужен пинок под зад, чтобы ты начал действовать…