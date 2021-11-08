В Кузбассе женщина вернулась с ребенком из Турции и получила штраф. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мариинске суд оштрафовал жительницу после возвращения из отпуска. Женщина вернулась из Турции вместе с несовершеннолетней дочерью, но ПЦР-тест ребенку не сделала и не разместила результат на портале Госуслуг в течение 4 календарных дней.

- В судебном заседании женщина не отрицала свою вину в совершенном правонарушении, пояснив, что не знала о необходимости сдачи ПЦР-теста ребенком. Размер штрафа за совершение гражданами административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет от 15 до 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд назначил ей наказание в виде минимально возможного размера штрафа - 7 500 рублей.