В Кузбассе автоледи грозит лишение прав за отказ уступить дорогу реанимобилю. Фото: vk.com/inc_kuzbass.

В Юрге очевидцы сообщили в дежурную часть о том, что во дворе одного из домов по улице Павлова водитель иномарки Kia Rio не пропускает реанимобиль со включенными спецсигналами. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что по указанному адресу прибыл экипаж ГИБДД. Полицейские обнаружили, что водитель заблокировала проезд реанимобилю. Сотрудники полиции дали указание нарушительнице перепарковаться.

- После того, как она выполнила данное требование, инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что автомобилистке грозит либо штраф в размере до пяти тысяч рублей, либо лишение водительских прав на срок до одного года.