Названы территории Кузбасса, где выявили 327 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 327 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 52. В Кемерове - 50. В Междуреченске - 26. В Белове - 23. В Прокопьевске - 21. В Юрге - 20. В Мысках - 19. В Осинниках - 16. В Киселевске - 11. Десять - в Калтане. По девять - в Тайге, Новокузнецком МР, Яшкинском МО. По шесть - в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Промышленновском МО. По пять - в Беловском МО, Юргинском МО. По четыре - в Березовском, Яйском МО. По три - в Гурьевском МО, Прокопьевском МО. По два - в Краснобродском, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МО. По одному - в Ижморском МО, Кемеровском МО, Таштагольском МР, Топкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 66 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 62 240 выздоровели, 1 493 скончались, 15 362 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.