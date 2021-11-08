Кемеровские власти ответили на вопрос о строительстве нового моста через Томь. Фото: kemerovo.ru.

В Кемерове планируют построить еще один мост через реку Томь. Об этом сообщили городские власти, отвечая на вопрос одного из жителей, размещенного в Instagram-аккаунте мэр Ильи Середюка.

- Генеральным планом города Кемерово до 2032 года предусмотрено строительство моста через реку Томь от проспекта Восточного до улицы Ноябрьской, - сообщили в мэрии.

Также в горадминистрации ответили на вопрос жителя, который поинтересовался, будет ли построен мост из Кемерова до деревни Елыкаево, проект которого ранее существовал. В мэрии сообщили, что данный проект генеральным планом не предусмотрен.