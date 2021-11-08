Мэрия Кемерова рассказала о запуске дополнительных маршрутов по Притомскому проспекту. Фото: АПК.

Жительница Кемерова поинтересовалась у мэра Ильи Середюка в соцсетях о том, что в Ледовый дворец «Кузбасс» трудно попасть из-за недостаточного количества общественного транспорта, который курсирует по данному маршруту.

Когда планируется запуск транспорта на Притомском проспекте: соответствующий вопрос появился в Instagram Ильи Середюка.

Ни приехать в этот дворец, ни уехать. Когда туда транспорт пойдет? - говорится в сообщении.

В горадминистрации города ответили, что сейчас по Притомскому проспекту проходят маршруты № 8т и № 83т. Их расписание размещено на официальном сайте Управления единого заказчика транспортных услуг.

- Вопрос о дополнительном запуске маршрутов городского пассажирского транспорта в настоящее время находится на рассмотрении, - добавили в мэрии.