В Кузбассе пенсионерка отдала все сбережения мошенникам, поверив, что ее внук попал в беду. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Междуреченске 77-летняя жительница обратилась в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что неизвестные похитили у женщины 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что на телефон пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, якобы ее внук попал в ДТП. После этого собеседник передал трубку будто бы внуку пенсионерки, который плачущим голосом сообщил, что нужны 200 тысяч рублей, чтобы он мог выплатить компенсацию пострадавшим. Жительница ответила, что может дать только 60 тысяч рублей.

После эти деньги пенсионерка передала курьеру, который приехал к ней. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.