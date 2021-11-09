В Кузбассе без вести пропал 35-летний мужчина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропал без вести 35-летний Иван Терентьев. С 24 августа местонахождение жителя деревни Николаевка Чебулинского муниципального округа неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, у него плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. Мужчина был одет в коричневый камуфляжный костюм, черные замшевые полуботинки и голубую бейсболку. С собой у него была голубая спортивная сумка. Отмечено, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.