В Кемерове из-за нетрезвого пассажира задержали авиарейс до Москвы. Фото: Вконтакте/inc_kuzbass.

В кемеровском аэропорту задержали вылет самолета утром 9 ноября из-за нетрезвого мужчины. Об этом сообщили пассажиры рейса Кемерово - Москва. Очевидцы опубликовали фотографии в соцсети. На кадрах видно, что сотрудники транспортной полиции сняли пассажира с рейса.

- Из-за нетрезвого пассажира сегодня задержали рейс Кемерово - Москва более чем на 30 минут, - расскаазл автор публикации.

Самолет авиакомпании «Победа» вылетел в Москову в 8.32 вместо 7.55.