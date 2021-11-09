Роспотребнадзор сообщил, почему в Кузбассе нет локдауна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе жители поинтересовались, почему в регионе нет локдауна. Одно из таких сообщений появилось на странице мэра Кемерова Ильи Середюка в социальной сети. Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что вводить в регионе локдаун из-за коронавируса нет необходимости.

- На сегодняшний день нет необходимости прибегать к таким радикальным мерам, как в первую и вторую волны, когда еще не было возможности вакцинироваться. Сейчас есть возможность поставить прививку, также продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию без категорических запретов, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что статистика по заболевшим публикуется каждодневно для того, чтобы жители самостоятельно могли делать вывод о том, сколько людей болеет. Также кузбассовцам напомнили, что организациям культуры, кинотеатрам, стадионам разрешено проводить массовые мероприятия при заполняемости залов ниже 50%.

Напомним, что в Кузбассе посещение по QR-кодам введут в пяти учреждениях культуры с 15 ноября.