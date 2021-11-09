В медучреждениях Кузбасса обновили специализированное оборудование

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В нынешнем году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе направят из федерального бюджета 2 миллиарда рублей. Еще более двухсот миллионов составит региональное финансирование. В результате в Кузбасс поступит около 400 единиц современного медоборудования.

В Киселевской городской больнице начал работать рентгеновский диагностический комплекс. Аппарат позволяет выполнять полный спектр рентгенодиагностических исследований и линейную томографию. В базовую комплектацию входят два автоматизированных рабочих места для лаборанта и врача.

А в Мариинской городской больнице введен в эксплуатацию аппарат экспресс-определения кардиомаркеров для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он поможет на ранних этапах определить у пациента наличие инфаркта и улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией.

- Мы планомерно повышаем доступность качественных обследований для всех жителей региона и будем вести эту работу в дальнейшем, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.