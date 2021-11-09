Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с виртуальной сим-картой Tele2

При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля. Фото: пресс-служба Tele2.

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2, успешно протестировал работу виртуальных сим-карт в своей сети и предлагает воспользоваться ими владельцам новых Galaxy Watch4 LTE. Это новая возможность в использовании гаджетов и большая свобода действий.

Например, технология позволяет принимать звонки, сообщения и слушать потоковую музыку прямо с запястья без подключения к смартфону, который можно оставить в сумке, автомобиле и даже дома. При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля - сенсорного или механического кольца на циферблате.

Это новая возможность в использовании гаджетов и большая свобода действий. Фото: пресс-служба Tele2.

Совместимые приложения автоматически устанавливаются на Galaxy Watch4 при их загрузке на смартфон.

Для активации eSIM у нового клиента должны быть установлены приложения «Мой Tele2» и «Биометрия» от «Ростелекома». Абоненту необходимо зайти в приложение «Мой Tele2» и выбрать опцию «Стать абонентом Tele2», далее - eSIM. После выбора тарифа и номера клиенту предложат пройти идентификацию в Единой биометрической системе. Если клиент ранее не сдавал биометрические данные, приложение «Биометрия» подскажет, куда нужно обратиться. Действующие клиенты Tele2 могут подключить eSIM к существующему договору.

Все преимущества виртуальной карты представлены на портале esim.tele2.ru.

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