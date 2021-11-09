Кузбассовцев приглашают на экологические диктанты

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Принять участие в проверке своих знаний можно как на всероссийском, так и на областном уровнях. При этом участники могут не только самостоятельно определить уровень информированности об окружающей среде, но и повысить уровень экологической культуры.

Всероссийский экологический диктант в нынешнем году будет проходить с 14 по 21 ноября. Чтобы принять в нем участие, необходима предварительная регистрация. Для тех, кто не сможет прийти на офлайн-площадку, доступна онлайн-версия.

Тест диктанта состоит из 25 вопросов.

Чтобы стать участником, нужно перейти на официальный сайт проекта экодиктант.рус и нажать кнопку «Зарегистрироваться для участия».

В Кемерове офлайн-площадку организуют 16 ноября - задания можно будет выполнить в третьей блочной аудитории главного корпуса. Начало мероприятия - в час дня. При этом организаторы намерены, что называется, совместить приятное с полезным - будет организован сбор ряда коммунальных бытовых отходов, в частности, макулатуры и крышечек от пластиковых бутылок.

Узнать свой результат и получить диплом (I, II или III степени в зависимости от набранных баллов) или сертификат участника можно с помощью личного кабинета на сайте экодиктант.рус в разделе «Мой экопрогресс».

А принять участие во Всекузбасском экологическом диктанте можно до конца ноября, пройдя по ссылке: http://dictant.ecokem.ru/.

Вопросы разбиты на три группы, по возрастным категориям. В каждой из них по 20 вопросов. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, - 100. После прохождения диктанта прошедший тестирование сразу может получить электронный сертификат.