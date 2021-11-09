Педагог из Кузбасса стала жертвой виртуального брокера-криптовалютчика

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,6 миллиона рублей.

52-летняя учительница одной из прокопьевских школ захотела заработать на инвестициях. По совету позвонившего ей неизвестного, представившимся специалистом брокерской организации, она решила купить криптовалюту, перечислив для этого на указанный счет более 2,1 миллиона рублей. Через несколько дней ей вновь позвонил «брокер» и убедил для вывода заработанных денежных средств с торговой интернет-площадки оплатить страховой взнос. Доверчивая учительница перечислила еще 500 тысяч рублей. Однако ни получить обещанные дивиденды, ни хотя бы вернуть собственные средства она так и не смогла.

Следователем ОМВД России по городу Прокопьевску по данному факту, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его личности.