В Кузбассе пьяного авиапассажира посадили под арест

Фото: архив КП

Сегодня из-за него на тридцать пять минут был задержан вылет рейса из Кемерова в Москву.

История с нетрезвым пассажиром, о котором утром в новостях рассказала КП-Кемерово, получила продолжение в Заводском суде областного центра. Напомним, что о задержке рейса и о снятии виновника сотрудниками транспортной полиции в социальных сетях сообщили очевидцы ситуации, выложившие фото и видео инцидента. Как стало известно, несостоявшийся авиапассажир сегодня же получил десять суток административного ареста.

К слову, это не первое подобное разбирательство в Заводском суде. Так, несколько лет назад житель Москвы получил пять суток ареста за дебош, устроенный на борту самолета при посадке в кемеровском аэропорту.