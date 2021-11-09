В Кемерове усиленно готовятся к зимнему спортивному сезону

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk/

Всего этой зимой на территории областного центра к услугам любителей здорового образа жизни будут работать 49 спортплощадок и 26 пунктов проката.

Об этом в своем инстаграме сегодня сообщил глава города Илья Середюк.

Сейчас, по его словам, в Рудничном сосновом бору специалисты утрамбовывают снег. Когда основа будет готова, приступят к нарезке лыжни.

Впрочем, местные любители скандинавской ходьбы и гонок на лыжах окончания работ не ждут и активно выходят заниматься на свежем воздухе. Для тех, у кого нет своего инвентаря, уже открыт пункт проката.

Как уточнил глава города, для кемеровчан подготовят трассы протяженностью от 500 метров до 5 километров. Освещенная лыжная трасса будет работать ежедневно до 22 часов.

Также, по информации Ильи Середюка, сейчас на стадионе «Шахтер» работает машина для заливки льда, а в ближайшее время там откроется пункт проката. На стадионе будет установлена хоккейная коробка, подготовят и беговые дорожки.