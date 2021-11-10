В Кузбассе мужчина из ревности поджег дом бывшей возлюбленной

47-летний житель Кузбасса поджег дом бывшей возлюбленной, из-за того, она сошлась с другим мужчиной. Об инциденте рассказали в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, мужчина уже давно расстался с сожительницей, однако новость о том, что она стала проживать с другим, разозлила его. Он выпил, купил канистру бензина и отправился к дому бывшей возлюбленной. В окне поджигатель видел, что в доме находятся женщина с их общим 10-летним ребенком, ее мать и сожитель, но это не остановило его. Он облил дом бензином в нескольких местах, поджег и скрылся. Хозяева заметили огонь и выбрались из дома через окно. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пожар.

- В ходе расследования данного преступления было установлено, что ранее он уже пытался поджечь этот дом, однако они с бывшей сожительницей примирились. По делу проведен ряд экспертиз, в числе которых пожарно-техническая, также обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина вменяемый, - рассказали в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям: ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенного общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Сейчас уголовное дело передано в суд.