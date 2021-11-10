В Кузбассе жители потребовали усилить меры в отношении антимасочников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке жители недовольные тем, что пассажиры общественного транспорта игнорируют меры профилактики коронавируса. Многие горожане отказались от ношения масок, сообщения об это регулярно появляются в соцсетях главы региона.

- Просьба, примите меры по соблюдению ношения масок в общественном транспорте. Не знаю, как в других городах области, но в Новокузнецке маски в транспорте надевают единицы! А больных вирусом, тем временем, все больше… Нужно объяснить людям, что в наше время, время пандемии, не надевать маску в транспорте равносильно неуважению к окружающим тебя пассажирам! Нужно объяснить людям, что даже вакцинированный, перенесший вирус или человек с сильным иммунитетом может быть переносчиком коронавируса! - отметил один из новокузнечан.

Горадминистрация сообщила, что в Новокузнецке рейды, которые выявляют нарушителей масочного режима, проводятся.

- Ежедневно специалистами управления по транспорту и связи совместно с полицией в общественном транспорте проводятся рейды по выявлению людей, которые не соблюдает правила ношения масок. Обо всех нарушениях, связанных с работой общественного транспорта, просим сообщать на «горячую линию» по телефону 8-800-600-47-70, - сообщили представители администрации города Новокузнецка.