На открытии горнолыжного сезона в Шерегеше выступит группа «Дискотека Авария»

Фото: @diskotekaavariya

На открытии сезона на горнолыжном курорте Шерегеш выступят популярная группа «Дискотека Авария» и дуэт «NR JAZZ» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Таштагольского района Владимир Макута в своем Instagram.

По его словам, для туристов подготовлена большая развлекательная программа. Так, пройдет традиционный обряд призыва духов - шаманы обратятся к ним с просьбой благословить кузбассовцев и гору Зеленую. Кроме того, будет много других развлечений, розыгрыши призов.

- Собственники и агентство по туризму в сотрудничестве с правительством Кузбасса и администрации Таштагольского района подготовили большую развлекательную программу, которая включила традиционный шаманский обряд и розыгрыш ценных призов, выступления кавер-группы «Мы Русские» (Кемерово), DJ и Го-Го (Новосибирск), дуэта «NR JAZZ» (Санкт-Петербург) и группы «Дискотека Авария», развлечения для детей и церемонию награждения, а также многое другое, - рассказал Владимир Макута.

Напомним, что открытие сезона 2021-2022 состоится 13 ноября. Этот сезон для Шерегеша - юбилейный. 40 лет назад на горе Зеленой были проведены первые соревнования - спартакиада народов РСФСР - которые дали старт развитию Шерегеша как горнолыжного курорта.