Полиция опровергла пьяное состояние дебошира в кемеровском аэропорту

45-летний житель Московской области, устроивший дебош на борту самолета в Кемерове утром 9 ноября, не был пьян, как сообщали ранее очевидцы. Подробности инцидента рассказали в Кузбасском ЛУ МВД России.

По данным ведомства, во время посадки на борт воздушного судна мужчина по ошибке занял чужое кресло. Его попросили пересесть, однако он отказался и стал ругаться матом как на других пассажиров, так и на экипаж. Представитель авиакомпании принял решение снять нарушителя общественного порядка с самолета.

- Правонарушителя доставили в дежурную часть. Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было, - рассказали в пресс-службе ЛУ МВД России по Кемеровской области.

Дебошира привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве. Заводский районный суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста, которое он будет отбывать в спецприемнике в Кемерове. Кроме того, на москвича составили еще один протокол из-за невыполнения распоряжений командира самолета.