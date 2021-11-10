Кузбасс обновил антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 340 случаев заражения COVID-19 - на четыре больше, чем днем ранее. Данные опубликовали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых заболевших выявлено в Новокузнецке (60), Кемерове (55) и Междуреченске (32). Показатели в других территориях следующие: Прокопьевск - 30, Осинники - 26, Анжеро-Судженск - 22, Белово - 19, Новокузнецкий МР - 13, Калтан - 10, Киселевск и Таштагольский МР - по 10, Юрга - 7, Мыски и Гурьевский МО - по 6, Яшкинский МО и Березовский - по 4, Тайга, Промышленновский МО - по 3, Беловский МО, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МО, Юргинский МО - по 2, Краснобродский, Полысаево, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Тяжинский МО, Яйский МО - по одному случаю.

За сутки умерли четыре пациента: две женщины и двое мужчин. Самая молодая из них - 44-летняя жительница Крапивинского муниципального округа. Болезнь у пациентки протекала на фоне патологии иммунной системы, заболевания печени и туберкулеза.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 501 человека.

274 пациента выздоровели за сутки. Таким образом, в регионе 62 785 человек вылечились от коронавируса.