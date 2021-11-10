В Новокузнецке пропала 13-летняя школьница

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»

В Новокузнецке пропала без вести 13-летняя Арина Порфиненко. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

По данным волонтеров, во вторник, 9 ноября, девочка ушла из школы в неизвестном направлении.

В ориентировке сказано, что рост подростка рост 155 см. Девочка нормального телосложения, у нее длинные темно-русые волосы, карие глаза. Арина была одета в темно-синий пуховик до колен с капюшоном, темно-синий свитер, темно-синие джинсы, черные сапоги и серую шапку. С собой у школьницы был черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении новокузнечанки, просят сообщить об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.