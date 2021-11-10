Вынесен приговор кемеровскому подростку, напавшего на мужчину

Преступник не сотрудничал со следствием и свою вину не признал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Кемеровской области сообщает о вынесении приговора подростку за несколько преступлений.

Конфликт между 16-летним жителем Кировского района и 42-летним мужчиной произошел еще в октябре около ночного клуба. Подросток избил мужчину и скрылся с места преступления со своими знакомыми. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и переломы костей головы.

После задержания малолетнего преступника оказалось, что он причастен к еще двум преступлениям: также за избиение мужчины летом прошлого года и кражу телефона у 15-летнего подростка весной того же года. Однако со следствием злоумышленник не сотрудничал и свою вину не признал, в то время как его родителям пришлось возмещать стоимость украденного телефона. Суд назначил наказание - лишение свободы в воспитательной колонии на один год, девять месяцев и пять суток.