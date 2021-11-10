Филипп Киркоров снова перенес концерт в Кемерове

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Концерт певца Филиппа Кирокова в Кемерове перенесли на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в анонсе мероприятия.

Выступление звезды российской эстрады было запланировано на 18 ноября.

- Концерт перенесен с 18 ноября 2021 года. Новая дата уточняется. В связи с распоряжением губернатора Кемеровской области о продлении срока ограничительных мероприятий от 15.06.2021 г. № 85-рг. Ранее приобретенные билеты действительны, - сказано на сайте по продаже билетов.

Изначально концерт Киркорова должен был состояться в мае, но также был перенесен из-за эпидситуации.