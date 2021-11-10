Сибирское ускорение: «Ростелеком» и GFN.RU поднимают облачный гейминг в СФО на новую высоту

Четвертый серверный кластер в Новосибирске, инвестиции в который составили 300 млн рублей, значительно увеличит территорию охвата, где доступны максимальные возможности сервиса GFN.RU. Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Ростелеком» и GFN.RU запускают в Новосибирске серверный кластер, который выведет облачный гейминг на технологиях NVIDIA на принципиально новый уровень.

В результате значительно сократится задержка сигнала (пинг) в многопользовательских онлайн-играх, что увеличит результативность и повысит шансы сибиряков на победы.

Главное преимущество облачного гейминга заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры - основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Ранее за работу сервиса GFN.RU отвечали три серверных кластера: два в Москве и один в Екатеринбурге. Четвертый серверный кластер в Новосибирске, инвестиции в который составили 300 млн рублей, значительно увеличит территорию охвата, где доступны максимальные возможности сервиса GFN.RU.

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