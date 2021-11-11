В Кузбассе врачи впервые провели операцию «хрустальному» ребенку

Кузбасские травматологи впервые прооперировали «хрустального» ребенка – 11-летнего мальчика с врожденной патологией. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Ребёнок родился с редким заболеванием – у него очень хрупкие кости, из-за чего часто случаются переломы. В травматологическое отделение Прокопьевского клинического ортопедо-хирургического центра восстановительного лечения мальчик поступил со сложным переломом.

- Такая операция для нашего региона является уникальной и проведена впервые. Юный пациент поступил в отделение с закрытым перелом левой бедренной кости с миграцией металлоконструкции, который стал следствием врожденного несовершенного остеогенеза, — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Иван Кавкайкин.

Операция проводилась в несколько этапов. Сначала врачи удалили смещенную металлоконструкцию, а затем установили телескопический штифт в бедренную кость, чтобы защитить ее от переломов и смещений. Этот штифт будет «расти» вместе с ребенком и убережет от дальнейших возможных переломов, рассказали в Минздраве.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, скоро его выпишут.