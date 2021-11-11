В Кузбассе директор завода задолжал работникам более 12 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директор машиностроительного завода не выплачивал заработную плату работникам. Следком Кузбасса сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины.

Так, с ноября 2020 года по апрель 2021 года директор завода не выплачивал зарплату работникам. В результате он оказался должен 136 работникам более 12,7 миллиона рублей. Сотрудники предприятия обратились в правоохранительные органы, и тогда выяснилось, что у руководителя предприятия была финансовая возможность оплачивать труд работников в указанный срок. Однако денежные средства расходовались на финансирование текущей деятельности предприятия, погашение обязательных платежей.

Со следствием директор сотрудничал, свою вину признал. Следствие приняло меры по возмещению работникам задолженности по зарплате. На имущество обвиняемого на сумму порядка 4,5 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.