Минздрав Кузбасса признал дефицит площадей в кемеровской поликлинике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В жилом районе «Лесная Поляна» города Кемерово возникли проблемы с обслуживанием населения во взрослой поликлинике. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях губернатора.

- Детская поликлиника отличная. Но для взрослых - нет. Выделили на одном этаже уголок… и все. На прием к врачу записаться невозможно. Придешь по записи и сидишь под дверью 1-1,5 часа, так как принимают через одного. Один по записи, следующий без записи…, - написала кемеровчанка в Instagram.

В минздраве Кузбасса ответили, что на сегодняшний день к поликлинике Лесной Поляне прикреплено 11 442 человека, из которых 6 425 - взрослые и 5 017 - дети.

- Расчет штатного расписания осуществляется в соответствии с утвержденной нормативной базой, в настоящий момент укомплектованность врачами-терапевтами составляет 100%. В связи с приростом населения на сегодняшний день действительно имеется дефицит площадей, - сообщили в министерстве.