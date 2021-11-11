Названы территории Кузбасса, где выявили 347 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 347 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 57. В Новокузнецке - 53. В Прокопьевске - 35. В Осинниках - 32. В Белове - 24. В Междуреченске - 23. В Таштагольском МР -17. В Юрге - 15. По 13 - в Новокузнецком МР, Калтане. В Киселевске - 12. По шесть - в Гурьевском МО, Ижморском МО. По четыре - в Яшкинском МО, Тайге. По три - в Анжеро-Судженске, Березовском, Беловском МР, Крапивинском МО, Мариинском МО, Промышленновском МО, Яйском МО. По два - в Тисульском МО, Ленинске-Кузнецкком. По одному - в Краснобродском, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Топкинском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО, Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 67 183 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 63 064 выздоровели, 1 504 скончались, 14 387 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.