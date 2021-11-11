В Кемерове из-за ремонта отключат светофоры

Архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

11 и 12 ноября в Кемерове отключат светофоры из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, сегодня с 13.00 до 16.30 не будут работать светофоры на улице Сибиряков-Гвардейцев (в районе дома №68) и на пересечении проспекта Октябрьский с бульваром Строителей, а также в районе дома №56 на проспекте Октябрьский (последние два будут отключены до 16.00).

Завтра, 12 ноября, с 12.00 до 16.00 отключат светофорный объект на пересечении улиц Нахимова и Ракитянского, с 13.00 до 15.00 - на перекрестке проспект Октябрьский - бульвар Строителей.

Во время ремонта светофоров водителей попросили соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.