В Кузбассе дети подожгли чужой автомобиль «ради эксперимента». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белове в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что причиной возгорания автомобиля «ГАЗель» стал поджог.

В ведомстве сообщили, что машина находилась в неисправном состоянии и длительное время была припаркована у дома, где проживает владелец. Как оказалось, три школьницы подожгли автомобиль. Одна из них тайком от мамы взяла на прогулку зажигалку, а другая предложила проверить, что произойдет, если попробовать поджечь колеса машины. Когда разгорелся огонь, девочки испугались и убежали домой.

Следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за недостижения детьми возраста привлечения к уголовной ответственности. Родителей школьниц привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. Также старшую девочку поставили на учет в отделение по делам несовершеннолетних. Полицейские провели с детьми профилактическую беседу, а их родителям порекомендовали усилить контроль за девочками.