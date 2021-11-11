Крупный ТРЦ в Новокузнецке запретил вход посетителям без QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке с 15 ноября посещение ТРЦ «Планета» будет возможно только при наличия QR-кода или других документов. Об этом представители ТРЦ сообщили в социальных сетях.

Так посетить торговый центр можно будет после предъявления:

- QR-кода, подтверждающего получение завершенного курса вакцинации против COVID-19 не более 12 месяцев назад или факт перенесения указанного заболевания (в течение последних 6 месяцев);

- сертификата о прививке (справки), выданного (-ой) военно-медицинской организацией;

- справки (медицинского заключения) медицинской организации, подтверждающей противопоказания к профилактической прививке против COVID-19;

- отрицательного результата ПЦР-теста, выданного не позднее чем за 72 часа до даты посещения ТРЦ.

Один из вышеперечисленных документов нужно будет предъявить на входе, а также показать сотрудником документ, удостоверяющий личность. При его отсутствии человеку откажут в посещении. Отмечено, что указанные требования не касаются посетителей, не достигших возраста 18 лет.

Представители ТРЦ добавили, что продолжают действовать требования к ношению медицинской маски и соблюдению социальной дистанции.

Напомним, что в среду, 10 ноября, власти региона в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Кузбассе приняли решение расширить список мест, куда разрешен доступ только при предъявлении действующего QR-кода.