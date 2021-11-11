В Кировском районе Кемерова перекроют автодорогу на двое суток. Фото: СГК Кузбасс.

В Кировском районе Кемерова в предстоящие выходные будут менять участок теплотрассы. Об этом сообщили в СГК Кузбасс.

Так на двое суток, с 20.00 12 ноября до 20.00 14 ноября, полностью перекроют автодорогу по улице 40 лет Октября, возле дома №9. Отмечено, что окрестные дома будут получать тепло и горячую воду в полном объеме.

- Провести эти работы сейчас, до наступления серьезных морозов крайне важно - этот участок снабжает теплом детскую поликлинику Кировского района, - рассказали в СГК Кузбасс.

Кроме того, участок перекладки затронет также трамвайные пути. Поэтому с вечера пятницы до вечера воскресенья трамвай №3 в Кировский район ходить не будет.