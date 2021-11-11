Кузбасские онкологи смогут эффективнее бороться с заболеваниями

Новое оборудование позволяет использовать современные методы диагностики и лечения. Фото: АПК

По итогам регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Кузбассе появилось 205 новых единиц медицинского оборудования.

Так, весной нынешнего года в Новокузнецке открылись после реконструкции поликлиника Новокузнецкого филиала Кузбасского онкодиспансера - с отстроенным третьим этажом, новыми блоками и, соответственно, оборудованием - а также новый диагностический корпус онкодиспансера. А в следующем году построят еще один.

Известно, что новое оборудование позволяет использовать современные методы диагностики и лечения, например, проведения микроволновой внутритканевой термоабляции для удаления опухолей или метастазов. Плюс ко всему, по-прежнему работают передвижные маммографы - в области их шесть штук, - которые ездят по отдаленным населенным пунктам и проводят диагностику рака молочной железы.

Помимо этого, кузбасские врачи постоянно повышают свою квалификацию - изучают новые методики лечения. С начала года проведено больше 4 тысяч операций в стационаре и более 1,5 тысячи амбулаторно. Всего в регионе получили лечение около 16 тысяч человек.