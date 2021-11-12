От виртуальной реальности до точного земледелия: РСХБ и «Сколково» проводят конкурс

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

РСХБ и Фонд «Сколково» запускают конкурс по поиску стартапов для агропромышленного и финансового секторов.

Новые технологии и сервисы ищут для платформ «Свое Родное», «Свое Фермерство», «Свое жилье», «Свое село» и «Я в Агро». Конкурс направлен на поиск финансовых продуктов и услуг для развития Банка. Участниками могут стать компании с готовыми к внедрению технологическими решениями.

Финалисты смогут реализовать пилот, получить менторскую поддержку экспертов РСХБ, «Сколково» и доступ к их сервисам, льготам и другим привилегиям. Прошлогодний Акселератор РСХБ уже показал свою эффективность в реализации проектов.

По словам Елены Батуровой, директора центра развития финансовых технологий РСХБ, цель конкурса - обогатить экосистему Банка передовыми технологиями, начиная от AR/VR и заканчивая IoT и точным земледелием, что упростит рутинные процессы и усилит позиции на рынке.

Директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково» Павел Новиков считает, что конкурс позволит развить уникальную цифровую экосистему и с новыми стартапами выйти на рынок с сильным партнером.

Детали конкурса и прием заявок (до 1 декабря 2021 года) - на сайте rshb.sk.ru.

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