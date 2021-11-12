Названы территории Кузбасса, где выявили 352 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 352 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 60. В Кемерове - 56. В Прокопьевске - 34. По 25 - в Белове, Междуреченске, Осинниках. По 16 - в Юрге, Таштагольском МР. В Киселевске - 15. В Калтане - 14. Девять - в Промышленновском МО. Шесть - в Ижморском МО. По пять - в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Гурьевском МО. По четыре - в Березовском, Мысках, Беловском МО. Три - в Тайге. По два - в Полысаеве, Кемеровском МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Юргинском МО, Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Новокузнецком МР, Тисульском МО, Топкинском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 67 535 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 63 351 выздоровели, 1 508 скончались, 12 219 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.