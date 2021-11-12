В Кузбассе предпринимателей оштрафовали почти на полмиллиона рублей за некачественный хлеб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Роспотребнадзора по Кузбассу взяли на пробу образцы хлебобулочных изделий, которые реализуются на территории региона. После проверки из продажи изъяли 9 партий, 78 кг продукции.

В числе выявленных нарушений: истекший срок годности, отсутствие полной и достоверной информации для потребителя, нарушение правил личной гигиены персоналом, ненадлежащие условия производства, отсутствие информации о производителе.

По итогам проверки к административной ответственности привлечено 94 граждан, должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила более 490 тысяч рублей.