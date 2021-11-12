В сельском районе Кузбасса начнется строительство новой поликлиники. Фото: АПК.

Накануне прошла встреча Сергея Цивилева и главы Промышленновского муниципального округа Дениса Ильина. Они обсудили идею строительства новой поликлиники Промышленновской райбольницы.

- Строительство запланировано на 2022-2023 годы. Сергей Цивилев подчеркнул важность данного объекта и порекомендовал главе Промышленновского округа активнее продвигать свой проект в правительстве Кузбасса, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области.

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию и сформировывают земельный участок, на котором будут проходить работы.