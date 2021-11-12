Кузбасские пенсионеры догоняют внуков-зумеров в сети

В этом году пенсионеры Кузбасса почти сравнялись с молодым поколением по онлайн-аппетитам. Фото: пресс-служба МегаФон.

В этом году пенсионеры Кузбасса почти сравнялись с молодым поколением по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц пожилые люди скачали c помощью мобильного интернета более 900 миллионов гигабайт трафика - это всего на 3% меньше объема данных, который загрузила молодежь. Пенсионеры стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Как сообщают аналитики МегаФона, на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. С помощью инструментов BigData они исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Кемеровской области.

Если сравнить статистику с прошлым годом, то жители региона старше 55 лет скачали в этом году больше данных на 36%. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах края. Так, например, рекордсменом по трафику стал 56-летний житель поселка Ягуново Кемеровского района - он использовал всего за месяц более 700 ГБ трафика. Этого хватило бы, чтобы четверо суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. В топе по онлайн-продвинутым еще аналитики отметили пенсионеров из поселка Барзас Березовского городского округа, села Терентьевское Прокопьевского района, деревни Осиновка Кемеровского района.

Больше стали и читать. Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины. Рекордсменкой стала 60-летняя кемеровчанка, которая загрузила на сервисе «МегаФон-Книги» свыше 40 электронных изданий.

Партнерский материал.