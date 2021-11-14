В Кузбассе мужчина предстанет перед судом из-за поездки в гости к другу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 36-летнего жителя города Белово. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по статье «Управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ведомстве рассказали, что вечером сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили компанию молодых людей, которые распивали пиво у припаркованного во дворе дома автомобиля Mazda. Спустя время инспекторы ДПС заметили этот же автомобиль движущемся по одной из городских улиц.

-Водитель не предоставил полицейским документы на право управления автомобилем. Кроме того, у него имелись признаки алкогольного опьянения. В результате проведенного медосвидетельствования было установлено наличие алкоголя в его организме,- сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, ранее автолюбителя уже наказывали за пьяную езду. Тогда ему назначили административный штраф в размере 15 тысяч рублей и лишили прав на два года.

В этот раз в отношении автомобилиста было возбуждено очередное уголовное дело. В ходе расследования мужчина признал свою вину и пояснил, что в состоянии опьянения ехал в гости к другу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.