На трассе Кемерово-Красноярск произошло смертельное ДТП. Фото: Инцидент Кемерово/ВКонтакте.

Страшная автоавария случилась 13 ноября на трассе Р-255 «Сибирь». В соцсетях опубликованы фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что после столкновения легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а грузовик оказался в кювете.

- Кемерово-Красноярск, в 70 км от Кемерова, - рассказал автор снимков.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в причинах аварии. По словам очевидцев, как минимум один из участников аварии погиб. Подробности происшествия выясняют инспекторы.