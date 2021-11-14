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Происшествия14 ноября 2021 8:50

На трассе Кемерово-Красноярск произошло смертельное ДТП

Фотографии с места автоаварии опубликованы в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
На трассе Кемерово-Красноярск произошло смертельное ДТП. Фото: Инцидент Кемерово/ВКонтакте.

На трассе Кемерово-Красноярск произошло смертельное ДТП. Фото: Инцидент Кемерово/ВКонтакте.

Страшная автоавария случилась 13 ноября на трассе Р-255 «Сибирь». В соцсетях опубликованы фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что после столкновения легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а грузовик оказался в кювете.

- Кемерово-Красноярск, в 70 км от Кемерова, - рассказал автор снимков.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Им предстоит разобраться в причинах аварии. По словам очевидцев, как минимум один из участников аварии погиб. Подробности происшествия выясняют инспекторы.

Фото: Инцидент Кемерово/ВКонтакте.

Фото: Инцидент Кемерово/ВКонтакте.