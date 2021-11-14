Дождь со снегом и гололедица: какая погода ждет жителей Кузбасса в первый рабочий день

В первый рабочий день осадки осложнят передвижение по дорогам. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе завтра, 15 ноября, в первый рабочий день осадки осложнят передвижение по дорогам.

В ночь на понедельник в регионе обещают -2…-7 градусов, а днем столбики термометров покажут -2…+3 градусов. Будет юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 15 ноября температура воздуха будет в диапазоне -2…-4 градусов, днем 0…-2 градусов. Ветер сохранит те же скорость и направление, но порывов не обещают. Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах будет скользко.