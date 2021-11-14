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Общество14 ноября 2021 18:21

В Кемерове толпа жителей собралась у магазина из-за розыгрыша призов

Об этом сообщили в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: ВКонтакте/incident_42.

Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерова 14 ноября рядом с торговым центром на улице Леонова, 24а собралось столпотворение людей из-за розыгрыша призов. Фотографии с места события жители активно обсуждали в соцсети.

Один из комментаторов в Instagram рассказал, что разыгрывали сто призов различной бытовой техники. При покупке товара от двух тысяч рублей выдавали билет с номером.

Жители в соцсети возмутились, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом в одном месте собирается так много людей. Один из пользователей сообщил, что организаторов нужно штрафовать за такие акции.

Фото: ВКонтакте/incident_42.

Фото: ВКонтакте/incident_42.