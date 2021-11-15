В Кемерове пострадавший в ДТП заставил виновника аварии выплатить более 300 тысяч компенсации

Архив "КП" Фото: Ксения КОРЯКИНА

В Кемерове владелец пострадавшего в ДТП автомобиля взыскал с виновника аварии компенсацию в размере 307 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

По данным ведомства, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Владельцу протараненного авто потребовался дорогостоящий ремонт. Тогда мужчина обратится в суд, чтобы взыскать компенсацию материального ущерба с лихача, выскочившего на встречку. Его требования были удовлетворены.

- Заводский районный суд г. Кемерово обязал гражданина возместить материальный ущерб в размере 307 тыс. руб. – рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Виновник ДТП не стал платить компенсацию, поэтому приставы временно ограничили выезд должника из страны и начали списывать деньги с его счетов. В итоге удалось взыскать всю сумму, отметили в ведомстве.