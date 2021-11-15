Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе назначен заместитель председателя правительства по агропромышленному комплексу – им стал бывший глава Промышленновского муниципального района Денис Ильин. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Денис Ильин будет курировать развитие сельского хозяйства, животноводства и растениеводства. В блок агропромышленного комплекса входят министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, департаменты лесного комплекса, по охране объектов животного мира, а также Управление ветеринарии и Управление Гостехнадзора Кузбасса.

- Это очень важная задача, мы много сделали по развитию сельского хозяйства, потенциал у нас огромен. Мы создаем новую экономику Кузбасса, и особая роль в ней будет отведена сельскому хозяйству. Работа впереди огромная, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Денис Ильин родился в 1980 году в Крапивинском районе. В 2004 году окончил Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. С 2010 года был главой Крапивинского муниципального района, с 2015 года — Промышленновского муниципального округа.