В Новокузнецке работникам машзавода задолжали более 13 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке руководитель машиностроительного завода не выплачивал заработную плату работникам. В областной прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что в 2020-2021 году у мужчины была возможность выплатить зарплату сотрудникам завода, но он этого не сделал. В результате более чем перед 100 работниками образовалась задолженность на сумму свыше 13 миллионов рублей. Руководитель предприятия нарушил конституционные права граждан на своевременную оплату за труд.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Отмечено, что работникам уже выплатили более 900 тысяч рублей. Также наложен арест на дебиторскую и кредиторскую задолженность предприятия и автомобили. Окончательное устранение нарушений трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры.