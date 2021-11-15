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Происшествия15 ноября 2021 6:07

В Кузбассе мужчина угрожал ножом пассажирам и водителю рейсового автобуса

Полиция задержала злоумышленника
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе мужчина угрожал ножом пассажирам и водителю рейсового автобуса.

В Кузбассе мужчина угрожал ножом пассажирам и водителю рейсового автобуса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске очевидцы сообщили в полицию, что в салоне рейсового автобуса мужчина угрожает ножом пассажирам и водителю, требуя с них деньги. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что на сигнал незамедлительно выехал экипаж ГИБДД, который находился неподалеку.

Сотрудники полиции при содействии граждан задержали 50-летнего местного жителя, который был пьян. Автоинспекторы изъяли у мужчины нож и доставили его в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Горожанину грозит до десяти лет лишения свободы.