В Кузбассе мужчина угрожал ножом пассажирам и водителю рейсового автобуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске очевидцы сообщили в полицию, что в салоне рейсового автобуса мужчина угрожает ножом пассажирам и водителю, требуя с них деньги. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что на сигнал незамедлительно выехал экипаж ГИБДД, который находился неподалеку.

Сотрудники полиции при содействии граждан задержали 50-летнего местного жителя, который был пьян. Автоинспекторы изъяли у мужчины нож и доставили его в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Горожанину грозит до десяти лет лишения свободы.