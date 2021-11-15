Кузбасские власти рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе увеличивается количество подтверждённых случаев коронавируса, наблюдается рост числа обращений в поликлиники. Об этом на аппаратном совещании доложил зампред Правительства Кузбасса по вопросам социального развития Кузбасса Алексей Цигельник.

Видео с совещания опубликовал в сторис Instagram губернатор Сергей Цивилев.

- Количество подтверждённых случаев в нашем регионе растет. На фоне роста заболеваемости коронавирусом увеличивается и количество обращений в поликлиники. Звонков в скорую помощь также становится больше. В конце прошлой неделе наблюдался рост госпитализаций в стационары. На выходных ситуации стабилизировалась, - сказано в сообщении.

По данным властей, на сегодняшний день в регионе вакцинировались от коронавируса более 900 тысяч человек.