«РСХБ-Страхование» и «Гранд Сервис Экспресс» стали партнерами по страхованию пассажиров

АО СК «РСХБ-Страхование» и АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» запустили продажи договоров страхования пассажиров железнодорожного транспорта от несчастного случая.

Директор Департамента банковского страхования «РСХБ-Страхование» Владислав Корнеев отмечает, что полис страхования, благодаря которому можно получить выплату в случае несчастного случая, приобретается вместе с билетом на поезд на сайте АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». А генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов говорит о том, что, помимо услуг страхования, на сайте grandtrain.ru можно забронировать жилье, отправить свой автомобиль или арендовать другой.

АО СК «РСХБ-Страхование», первая в стране компания по сельскохозяйственному страхованию, предоставляет услуги корпоративным и частным клиентам, а приоритетное направление - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование.

АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» - первый частный железнодорожный перевозчик страны повышенной комфортности, команда которого за 18 лет накопила и большой опыт, и высокую оценку среди пассажиров.

Партнерский материал.

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