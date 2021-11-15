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Происшествия15 ноября 2021 7:45

В Кузбассе пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе

Всего в салоне автобуса находилось 10 пассажиров
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе.

В Кузбассе пять человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецком районе накануне случилась автоавария на 18 километре автодороги «Новокузнецк – Красулино». В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что водитель автобуса «ПАЗ», выполнял перевозку рабочих предприятия, выбрал небезопасную скорость движения и не учел дорожные и погодные условия.

В результате не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием. В ДТП пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Им назначено амбулаторное лечение. В момент аварии в салоне транспорта находилось десять человек.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.